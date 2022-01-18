В санкционный список войдут по меньшей мере четыре физических лица.

США готовят санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе. Ожидается, что официально об ограничениях объявят в четверг, 20 января.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе готовятся накануне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, Германию и Швейцарию.

Как сообщает источник газеты, это решение станет частью дипломатического давления на Россию на фоне угрозы полномасштабного вторжения в Украину.

В санкционный список войдут 4 физических лица. Официально об ограничениях объявят в четверг.

Читайте такжеВ Белом доме заявили, что РФ может напасть на Украину в любой моментКак сообщал УНИАН, 19 января в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Темами переговоров станут практическая поддержка Украины со стороны США и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Также Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилиях Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

Угроза вторжения РФ в Украину: что известно

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В декабре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возле границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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