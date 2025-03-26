Россия пытается выжать как можно больше уступок, затягивая процесс установления мира.

США могут договориться о завершении войны и с Россией, и с Украиной. Впрочем, Кремль всегда торгуется, пишет CNN.

Стороны далеки до достижения соглашения о 30-дневном прекращении огня, которого требовал президент США Дональд Трамп. Но соглашение о Черном море стало редким признаком прогресса, поскольку достигнуто с участием и России, и Украины.

Белый дом сообщил, что стороны договорились об ограничении военных действий в Черном море при определенных условиях. Основной пункт - обеспечение безопасного прохода для коммерческого судоходства и прекращение ударов в регионе. Обе страны восстановят доступ к портам, ключевым для экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

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Украина, которая успешно атаковала российский Черноморский флот дронами, заявила, что возвращение российских военно-морских кораблей будет расцениваться как нарушение договоренностей.

Второй пункт соглашения предусматривает совместную работу США и России над мерами по прекращению атак на энергетические объекты в течение 30 дней. Это существенный, хоть и частичный шаг вперед.

Однако Кремль поставил условие: реализация соглашения возможна только после снятия санкций с российских финансовых учреждений, занимающихся торговлей сельскохозяйственной продукцией. Это может включать восстановление доступа России к SWIFT, из которой ее исключили после вторжения в Украину в 2022 году.

Администрация Трампа уже сделала уступки Кремлю, исключив членство Украины в НАТО и заставив Киев согласиться на территориальные потери, что пока не принесло мира. Снятие санкций без конкретного обязательства со стороны Кремля рискует стать еще одной уступкой Путину, которая усиливает его позиции.

Трамп, заявлявший о намерении быстро прекратить войну, столкнулся с реальностью жестких переговоров. Он неоднократно хвастался, что способен завершить конфликт за 24 часа, но впоследствии пересмотрел этот срок до более реалистичного.

Сейчас даже короткое прекращение огня выглядит недостижимым. Вопрос в том, станет ли это соглашение началом мирного процесса, который приведет к завершению боевых действий, или это лишь очередной этап, который может привести к постепенной капитуляции Украины перед Москвой.

Договоренности по Черному морю

25 марта российская сторона заявила, что США согласились на снятие части санкций в обмен на поддержку соглашения по Черному морю.

Сам Трамп заявил, что его администрация рассматривает выдвинутые Россией требования. "Есть пять или шесть условий и мы рассматриваем их все", - сказал он.

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