В обмен на спокойствие в Черном море РФ традиционно выкатила ряд своих условий. В этот раз они касаются снятия части санкций.

Администрация президента США рассматривает выдвинутые Россией требования в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. "Есть пять или шесть условий и мы рассматриваем их все", - сказал он журналистам в Белом доме, пишет Би-би-си.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии США договорились с РФ и Украиной о прекращении огня в Черном море и обеспечении безопасного судоходства.

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Однако РФ начала перечить и заявила, что пункт о безопасности судоходства вступит в силу только тогда, когда будет снята часть антироссийских санкций. В частности, у российского диктатора Путина требуют снять санкции с Россельхозбанка и компаний-производителей и экспортеров удобрений, отменить ограничения на обслуживание в портах российских торговых судов, а также снять запрет на поставки в РФ сельхозтехники и товаров для производства продовольствия и удобрений.

Переговоры в Саудовской Аравии

Перед вторым раундом переговоров в Саудовской Аравии американская сторона выдвинула идею о прекращении огня в Черном море с целью обеспечения безопасного судоходства. Этаидея обсуждалась в воскресенье с украинцами и в понедельник - с россиянами. После этого США и Украина провели еще один раунд переговоров. По их итогам вчера вечером министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщил, что стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а также внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

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