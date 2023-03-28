Полет на больших расстояниях снижает качество полученных данных.

После инцидента с российским истребителем США решили направить свои разведывательные БПЛА дальше на юг над Черным морем. Такое решение ограничивает способность собирать разведданные.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

"Безусловно, ограничивает наши возможности собирать разведывательные данные связанные с войной в Украине", - цитирует ведомство анонимный источник.

Видео дня

По словам чиновника, полет разведывательных БПЛА на больших расстояниях снижает качество полученных данных. Хотя спутники-шпионы могут в некоторой степени компенсировать дроны, но имеют более короткое время над целями, что опять же снижает эффективность наблюдения.

Инцидент с американским БПЛА

14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем у временно оккупированного полуострова Крым. Позже появилось видео столкновение.

В Кремле обвинили США в провокации. В то же время министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что американские дроны будут летать там, где разрешено международным правом.

В России же устроили истерику, заявив, что это якобы доказывает изалучесть Вашингтона до войны против России.

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