Расследование продолжается и пока рано делать выводы, учитывая сложность и непрозрачность криптовалютных транзакций.

США и Великобритания проверяют криптовалютные переводы на российскую биржу на сумму 20 миллиардов долларов.

Как пишет Bloomberg, платежи, ставшие предметом проверки, проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether. Переводы были осуществлены после того, как в отношении Garantex были введены санкции со стороны США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.

Расследование показывает, что Западу по-прежнему не удается решительно перекрыть поток денег в Россию, несмотря на создание режима санкций, гораздо более масштабного, чем многие наблюдатели считали возможным. России удалось избежать широко предсказанного экономического краха благодаря созданию обширной сети бэкдоров и обходных путей, включая офшорные переводы нефти, обмен технологиями через третьи страны и зашифрованные операции с цифровой валютой.

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Администрация Байдена пыталась надавить на криптовалютные биржи вроде Garantex с первых дней войны. По словам собеседников, транзакции на сумму 20 миллиардов долларов представляют собой одно из крупнейших нарушений санкций, введенных против России с момента их введения.

Однако расследование продолжается и пока рано делать выводы, учитывая сложность и непрозрачность криптовалютных транзакций. По словам собеседников, никаких предположений о правонарушениях со стороны Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которая является территории Великобритании, не было.

Tether - стейблкоин, который стремится поддерживать курс доллара один к одному, - является самой торгуемой криптовалютой в мире, в обращении находятся монеты на сумму более 100 миллиардов долларов. В ответ на вопросы о расследовании США и Великобритании компания Tether Holdings заявила, что заморозила все активы организаций с адресами, включенными в санкционный список США.

Ранее в этом месяце компания Garantex заявила, что стремится предотвратить использование биржи для незаконной деятельности и активно сотрудничала с европейскими и американскими властями до тех пор, пока не попала под санкции. Компания заявила, что по-прежнему сотрудничает с другими международными правоохранительными органами и старается избегать содействия преступной деятельности.

Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, хотя правительство США заявило, что большая часть ее операций в настоящее время базируется в башне "Федерация" в Москве. В феврале 2022 года Эстония лишила биржу лицензии на ведение деятельности в балтийском государстве в результате скоординированных усилий с США.

Казначейство США обвинило Garantex в том, что она позволила своим системам "злоупотреблять незаконными субъектами", в том числе игнорируя свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и объявило о введении собственных санкций против компании в апреле 2022 года. США связали транзакции Garantex с незаконной деятельностью на сумму более 100 миллионов долларов, в том числе с участием российской хакерской группы Conti, занимающейся разработкой программ-вымогателей.

На сайте Garantex указано, что компания позволяет снимать средства через карты ПАО "Сбербанк России", АО "Тинькофф Банк" и АО "Альфа-Банк" - российских банков, попавших под санкции США и некоторых их союзников. На фотографии, попавшей в распоряжение Bloomberg, видно, как один из руководителей Garantex выступает на недавнем мероприятии в России, где рассказывается о том, как использовать криптовалюты для доступа к долларам США через сеть посредников.

В знак того, что США продолжают уделять внимание Garantex, казначейство добавило пиринговую биржу виртуальных валют Bitpapa в список организаций, подпадающих под санкции, сославшись на связи с этой компанией.

Хотя Tether помогает инвесторам совершать обмен между токенами и биржами и защищать цифровое богатство от колебаний цен, его анонимность, скорость и стабильность также сделали его популярным среди преступников. После приобретения на криптобиржах и перевода на анонимные кошельки Tether можно мгновенно отправить куда угодно, при этом холдингу Tether не известны личности отправителей и получателей.

Tether - самая используемая валюта для инвестиционных мошенничеств. Однако Tether Holdings отрицает намеренное содействие преступности и заявляет, что сотрудничает с правоохранительными органами. Ранее в этом месяце компания заявила, что заморозила 1,4 миллиона долларов Tether, связанных с мошеннической сетью техподдержки, чтобы помочь Министерству юстиции США и ФБР.

Обход санкций Россией

В прошлом году в РФ, в которой серьезные проблемы с авиацией, из-за рубежа было ввезено авиазапчастей на сумму примерно 2 млрд долл, причем 1,5 млрд долл из нее пришлось на габонскую компанию Ter Assala Parts. Об этом со ссылкой на российские таможенные данные сообщает The Moscow Times.

По мнению издания, компания является "липовой". Данных о ней нет в базе юридических лиц африканской страны. Бенефициар компании - неназванный гражданин Кыргызстана, а по месту регистрации фирмы в габонской столице Либревиле находится жилой дом.

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