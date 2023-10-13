Криптовалютные компании спешат опередить проверку Капитолийского холма, вызванную атаками в Израиле.

Криптовалютное лобби Вашингтона изо всех сил пытается сдержать проблему ХАМАС, которая вот-вот станет проблемой для США.

Резня, произошедшая на прошлой неделе в Израиле, стала большой мишенью для криптовалют благодаря сообщениям о том, что группировки боевиков, включая ХАМАС, недавно получили финансирование через цифровые валюты. Это происходит потому, что индустрия уже пытается опровергнуть ежедневные заголовки новостей о судебном процессе по делу о мошенничестве над бывшим криптомагнатом Сэмом Бэнкманом-Фридом, пишет Politico.

Пристальное внимание Капитолийского холма вот-вот усилится. Председатель банковского дела Сената Шеррод Браун (штат Огайо) - один из самых яростных критиков отрасли - обещает использовать свой комитет для изучения роли криптовалюты в атаках в Израиле. Связь с ХАМАС также дает новый импульс усилиям Уоррена принять законопроект, который введет новые правила по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте - все более двухпартийное усилие, которое компании, занимающиеся цифровыми активами, пытаются подавить.

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"Опасность терроризма, финансируемого с помощью криптовалют, реальна и должна стать неотложным приоритетом для Конгресса", - заявил Уоррен в интервью. "Существует растущая двухпартийная коалиция сенаторов, которые привержены принятию этого законопроекта и борьбе с терроризмом во всем мире, перекрывая финансирование".

Хотя использование криптовалюты злоумышленниками все еще выясняется, эта связь становится последней в серии политических обязательств, возникших после прошлогоднего обвала рынка и ареста Бэнкмана-Фрида. Криптовалютное лобби в последнее время добилось некоторых успехов в поисках легитимности - Палата представителей находится на пороге принятия одобренного отраслью законодательства - но сталкивается с растущим сопротивлением со стороны законодателей, воодушевленных ролью цифровой валюты в финансовых преступлениях.

"С точки зрения криптоскептиков, на данный момент это самый весомый аргумент, который у них есть", - сказал Ли Райнерс, научный сотрудник Университета Дьюка. "Это своего рода еще один черный глаз для криптовалют".

По данным TRM Labs, компании, занимающейся разведкой блокчейнов, ХАМАС был одним из первых, кто начал использовать криптовалюты для финансирования. Хотя большая часть финансирования группы поступает из других источников, группы, связанные с Хамасом, продолжают собирать пожертвования через криптовалюту после атак на выходных, согласно TRM.

Согласно анализу криптовалют, на который ссылается Wall Street Journal, с 2021 года цифровые кошельки, связанные с Хамасом и палестинским "Исламским джихадом", получили до 134 миллионов долларов.

Криптофирмы, включая американскую биржу Coinbase, поспешили опередить спор. Шейла Уоррен, генеральный директор Крипто-совета по инновациям, написала в X четверг, что она "перешла от отвращения к гневу по поводу того, что недоброжелатели криптовалюты в Вашингтоне используют этот ужасающий момент, чтобы продвигать свои (раздутые) политические [пункты]".

Решение Брауна заняться криптовалютным финансированием может стать благом для сенатора Уоррена, поскольку ранее он преуменьшал необходимость принятия ее законодательства. Ее законопроект расширит правила о финансовых преступлениях для традиционных кредиторов и распространит их на игроков в сфере цифровых активов.

"Злоупотребление криптовалютами со стороны террористических организаций должно послужить тревожным звонком для Конгресса, чтобы он принял меры по борьбе с цифровыми активами и отмыванием денег, которые, как мы теперь знаем, помогают финансировать ужасающие массовые убийства в Израиле", - сказал сенатор Роджер Маршалл из Канзаса, ведущий республиканец по законопроекту Уоррена.

Промышленные группы готовятся противостоять плану Уоррена. Генеральный директор Blockchain Association Кристин Смит заявила, что отрасль уже давно сотрудничает с правоохранительными органами.

"К сожалению, законопроект сенатора Уоррена не поможет остановить злоупотребление этой технологией злоумышленниками", - сказал Смит. "Вместо этого это создаст неосуществимый новый режим, которому законопослушные американские компании просто не смогут соответствовать, вынуждая криптовалютную деятельность осуществляться в недоступные, нерегулируемые места и юрисдикции".

Член палаты представителей Джим Хаймс (демократ от штата Коннектикут), входящий в состав комитетов Палаты представителей по финансовым услугам и разведке, заявил, что последние разногласия подчеркивают, почему сторонникам криптовалюты необходимо лучше "сформулировать, каков их вариант использования".

Финансирование террористов ХАМАС

Самый щедрый спонсор боевиков ХАМАС - это Иран, который предоставил им важнейшие ресурсы, нужные для совершения терактов. Но не только благодаря иранской стороне наполняется бюджет злоумышленников. Американские следователи установили, что ХАМАС финансировали онлайн-доноры - отправляли им криптовалюту, сообщает CNN. Отмечается, что для обнародования адресов криптокошельков, чтобы люди на них делали пожертвования, боевики использовали соцсети X (Twitter), а также Facebook.

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