Такой шаг поддерживает абсолютное большинство населения во всех регионах.

На данный момент 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО. Такое стремление поддерживает абсолютное большинство населения во всех регионах.

В частности, в киевском Международном институте социологии отмечают, что в случае вступления в ЕС с 1990-х годов в Украине прослеживалась четкая тенденция к росту поддержки европейской интеграции, а в отношении НАТО ситуация менялась значительно медленнее.

В частности, накануне Революции Достоинства уровень поддержки вступления в НАТО колебался в пределах 15-20%, однако оккупация Крыма и война, которую развязала РФ на Донбассе вызвали резкий рост поддержки присоединения к НАТО.

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Впрочем, несмотря на значительный рост поддержки вступления в НАТО, по состоянию на 2021 год в случае референдума 48% поддержали бы вступление, а 24% проголосовали бы против вступления. При этом сохранялось значительное региональное отличие со значительно более скептическим отношением на юге и востоке.

В то же время, по данным социологов, на данный момент 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО, причем во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на востоке до 93% на Западе.

"То есть сейчас общество наконец консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд", - отметили в КМИС.

Кроме того, 18% опрошенных отметили, что для них приемлемо будет отказаться от вступления в НАТО ради установления мира, а для 76% такая цена неприемлема.

"Чем дольше длится война, тем больше украинцев настаивают именно на полноценном членстве в НАТО, а "гарантии безопасности" от других государств выглядят менее убедительно", - прокомментировал результаты исследования исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

По его мнению, существует возможность, что предоставление Западом убедительных прозрачных гарантий с конкретными механизмами реализации повысят доверие к "гарантиям безопасности", однако сейчас украинцы верят только полноценному членству.

Вышеупомянутые результаты исследований были взяты из двух опросов КМИС. Первое из них было проведено с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью среди 1029 взрослых жителей подконтрольных правительству Украины территорий (погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 3,4%). Второе - в течение 10-21 мая методом телефонных интервью среди 2509 взрослых украинцев (погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 2,4%).

Украина ожидает решения на саммите в Вильнюсе относительно членства в НАТО

Недавно к коалиции стран, которые поддерживают вступление Украины в НАТО, присоединилась Португалия. Она стала 23-й страной, подписавшей соответствующую декларацию.

Запрос на ускоренную процедуру членства в НАТО Украина подала в сентябре 2022 года.

Украинский президент и другие высокопоставленные чиновники неоднократно подчеркивали, что ожидают от предстоящего саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в литовском Вильнюсе - Киеву нужны конкретные решения относительно членства в Альянсе, а не риторика относительно "открытых дверей".

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