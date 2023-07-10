Он считает, что в этом заявлении "все наоборот".

Это не Украина не готова к членству в Североатлантическом альянсе, а Альянс не готов принять ее.

Так написал в микроблоге Twitter бывший специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя интервью амириканского президента Джо Байдена, где он сделал такое заявление. Волкер заявил, что у президента "все наоборот".

"Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это будет сказываться", - отметил Волкер.

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Как известно, украинские власти неоднократно заявляли, что не рассчитывают стать членом Альянса во время войны с Россией. Несмотря на это, украинцы хотят получить от союзников четкие гарантии безопасности и обещание, что после полномасштабной войны страну возьмут в Альянс.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал Джо Байдена Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, чтобы показать украинцам, что они имеют поддержку со стороны союзников.

Вчера американский лидер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Кроме того, среди членов Альянса есть разногласия в этом вопросе, добавил Байден.

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