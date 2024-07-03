По некоторым данным, китайские дроны еще не использовались против Украины.

Китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, аналогичный иранскому "шахеду".

Об этом издание Bloomberg сообщает со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией. Они допустили, что это признак того, что Китай приближается к предоставлению такого рода летальной помощи РФ, о чем ранее предупреждали западные чиновники.

Чиновники на условиях анонимности рассказали, что в прошлом году компании договорились о сотрудничестве по выпуску иранских "шахедов", а в этом году начали разработку и тестирование в рамках подготовки к отправке в РФ. По их данным, китайские дроны еще не использовались в Украине.

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По словам чиновников, некоторые страны считают, что предоставление России дронов для наступательных целей перейдет черту и приведет к летальной помощи.

Издание отметило, что РФ полагается на Китай в плане поставок критически важных деталей и компонентов. Чиновники акцентировали, что вызывает беспокойство то, что Китай может производить беспилотники, подобные "шахеду", гораздо быстрее, чем те же Иран или РФ.

Официальные лица не привели данных о разрабатываемом дроне, но китайские оборонные сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по описанию внешне похож на иранский беспилотник Shahed 136.

Позиция Китая по войне в Украине

Китайские власти всеми силами стремятся убедить весь мир, что занимают нейтральную позицию в вопросе войны РФ против Украины. Однако из-под тишка Китай помогает России вести эту войну.

В Пекин неоднократно приезжали европейские и американские чиновники, чтобы вразумить власти поднебесной не сотрудничать с Кремлем. Однако эти попытки ни к чему не привели. Так, в апреле агентство Bloomberg News сообщило, что Китай предоставляет россиянам спутниковые снимки для военных целей, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, используемых в оружии или необходимых для его производства.

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