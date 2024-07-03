По его словам, это станет полезной возможностью для Китая продемонстрировать мировое лидерство.

Китай может положить конец войне России против Украины одним телефонным звонком на высшем уровне.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, Россия сейчас очень зависит от Китая.

"Один телефонный звонок президента Си Цзиньпина решил бы этот кризис (войну в Украине - УНИАН)", - сказал Стубб. Видео дня

Агентство отмечает, что комментарии Стубба отражают растущее разочарование среди союзников Украины относительно поддержки Китаем военных усилий России. Они обвиняют Пекин в том, что он предоставляет Кремлю технологии и запчасти для оружия и помогает Москве обойти международные торговые ограничения.

"Если бы он (Си Цзиньпин - УНИАН) сказал: "Время начинать мирные переговоры", Россия была бы вынуждена это сделать. У них не было бы другого выбора", - сказал Стубб.

Также президент Финляндии подчеркнул, что Китай выиграет от прекращения "агрессивной и колониальной войны" Путина в Украине.

"Китаю необходимо защищать международные права, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрировало бы лидерство Китая", - сказал он.

"Сейчас не может быть и речи о том, чтобы настаивать на прекращении огня, нужны настоящие мирные переговоры. Единственное, что понимает Россия, - это сила. И поэтому чем больше мы сейчас сможем помочь Украине, тем быстрее мы закончим войну", - добавил он.

Стубб также призвал Европу усилить свою поддержку Украине, а также наращивать свой собственный оборонный потенциал в традиционной армии, а также против гибридной войны России. По словам Стубба, Украине нужна как материальная помощь, которая включает финансовую помощь, так и политическая поддержка, в частности прокладывание пути к членству как в ЕС, так и в НАТО.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Си пытался изобразить Китай как нейтрального игрока в дискуссиях о войне, а его правительство критиковало Россию за нападения на гражданское население и угрозы применения ядерного оружия. Китай принципиально выступает против международных санкций, заявляя, что уважает только наказания, которые поддерживает ООН, и обвинил США и их союзников в разжигании войны, предоставляя оружие Украине.

Согласно статистике, собранной Bloomberg, в прошлом году на Китай приходилось около 28% общей торговли России против 19% в 2021 году. Зато доля Европейского Союза в торговле с Россией сократилась до 17% с 36% в тот период.

16 мая Си встретил правителя России Владимира Путина в Пекине и призвал к международной конференции с участием как России, так и Украины для решения того, что он назвал "вопросом Украины".

"Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в этом отношении", - сказал Си.

Ожидается, что Си Цзиньпин и Путин проведут переговоры в Казахстане, где они участвуют в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который начнется в среду в Астане.

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