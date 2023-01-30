Предпочтительным путем является дипломатия.

Правительство Соединенных Штатов Америки не исключает военных действий, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Al Arabiya. Он напомнил, что у иранских властей была возможность вернуться к международной ядерной сделке в конце лета, однако они отвергли это.

"Теперь наше внимание сосредоточено на многих вещах, которые произошли с тех пор, включая ужасающие репрессии против иранского народа, когда молодые люди, в частности женщины, отстаивали свои основные права, и очень важные сообщества делают то же самое и жестоко репрессируются режимом. В то же время мы также видим, как Иран поддерживает Россию в ее агрессивной войне против Украины, предоставляя ей беспилотники и, возможно, другие системы вооружений", - сказал Блинкен.

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США по-прежнему убеждены, что дипломатия - наиболее эффективный способ справиться с обеспокоенностью международного сообщества по поводу ядерной программы Ирана.

"Дипломатия никогда не уходит со стола. Но президент Байден также ясно дал понять, что мы полны решимости не допустить, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и все варианты остаются на столе переговоров, чтобы этого не произошло. Но нашим предпочтительным путем была бы дипломатия", - добавил он.

На ворос журналистки, рассматривают ли Штаты военный вариант, Блинкен сказал, что "все варианты на столе".

Что происходит в Иране

Напомним, что 26 января Силы обороны Израиля и Центральное командование США завершили свои крупнейшие в истории совместные учения в Израиле и в восточной части Средиземного моря.

В ночь на 29 января в сети появились сообщения о взрывах на стратегических объектах Ирана. СМИ писали, что Израиль якобы начал военную операцию на территории Ирана.

Утром в Минобороны Ирана заявили о "неудачной атаке" БПЛА на один из производственных комплексов в Исфахане.

По данным Defense Express, завод по производству дронов "Шахед" в иранском Исфахане не пострадал.

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