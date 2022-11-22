Решение было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Иран приступил к обогащению урана до 60% на иранском ядерном объекте в Фордо.

Об этом сообщило государственное агентство ISNA со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана, отметив при этом, что соответствующее решение было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе, проект которой был разработан Соединенными Штатами и "евротройкой" (Великобритания, Франция и Германия).

Агентство также подтвердило факт использования каскада центрифуг IR-2m и IR-4 для обогащения урана в Натанзе.

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Как сообщает Bbloomberg, этот шаг пополнит иранские запасы высокообогащенного топлива, уже произведенного в Натанзе, главном центре обогащения урана в стране.

Атомная эскалация в Иране ведет к опасному кризису.

Непрямые переговоры Ирана с США, направленные на восстановление соглашения 2015 года, ограничивающего ядерную деятельность Тегерана в обмен на ослабление санкций, зашли в тупик на несколько месяцев на фоне роста напряженности из-за военной поддержки Исламской Республикой войны России против Украины.

Иран и обогащение урана:

1 января 2021 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%.

4 января официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%.

12 октября 2022 года в Натанзе началось обогащение урана на третьем каскаде центрифуг IR-6.

Согласно отчету, Иран уведомил МАГАТЭ о том, что намерен дополнительно смонтировать в Натанзе три каскада центрифуг IR-2m в дополнение к 12 каскадам, установка которых уже была запланирована. В МАГАТЭ проинформировали, что на объекте были установлены каскад центрифуг IR-4 и шесть каскадов центрифуг IR-2m, однако тогда они еще не использовались для обогащения урана.

17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию США и "евротройки", в которой содержится призыв к выполнению обязательств в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

МАГАТЭ потребовало от Ирана в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, обнаруженного на незадекларированных объектах в стране, предоставить документацию и доступ к этим объектам. Из 35 стран, представленных в совете регулятора, 26 высказались за принятие резолюции, пять воздержались, Россия и Китай проголосовали против.

Война в Украине и позиция Ирана:

Россия активно применяет иранские беспилотники Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что по состоянию на 9 ноября 2022 года Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения.

Ранее сообщалось, что во время изучения одного из сбитых дронов оказалось, что в нем есть детали более 30 европейских и американских компаний. Больше всего в них использовались американские запчасти.

19 ноября 2022 года The Washington Post со ссылкой на данные разведок США сообщил о том, что Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

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