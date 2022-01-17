Идея отрезать российские банки от мировых финансовых потоков больше не продвигается.

Вместо отключения России от поставщика платежных услуг SWIFT ЕС и США размышляют об адресных экономических санкциях.

Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает немецкая газета Handelsblatt.

В течение последних недель западные партнеры Украины обсуждают, как реагировать в случае военного вторжения России в нашу страну. Кремлю угрожают серьезными последствиями без уточнений.

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Один из возможных шагов - отключение России от системы SWIFT. Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе. К тому же это может способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад не будет доминировать.

В настоящее время переговоры между ЕС и США сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков, но не на отключении от SWIFT. В то же время Германия настаивает на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России можно было оплачивать.

Ранее кандидат в лидеры Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, выступил против исключения России из международной банковской платежной системы SWIFT.

В декабре депутаты Европарламента призвали руководящие институции Европейского Союза отключить РФ от мировой платежной системы SWIFT.

Тогда Глава российского банка "ВТБ" Андрей Костин заявил, что Россия переживет отключение от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии по отношению к Украине.

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