США продолжают тесно консультироваться с европейскими партнерами о "серьезных последствиях" для России, если она еще глубже вторгнется в Украину.

В Белом доме заявляют, что вопрос отключения России от международной платежной системы SWIFT не снят с повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки брифинге в Вашингтоне.

В частности, ее спросили, соответствует ли действительности информация, что возможность отключения России от SWIFT снята с повестки дня.

"Ни один вариант не снят с повестки", - подчеркнула Псаки.

Спикер сообщила, что США продолжают тесно консультироваться с европейскими партнерами по "серьезным последствиям" для России, если она еще глубже вторгнется в Украину.

Читайте также"Выживем": в России отреагировали на риск отключения от SWIFTТакже ее попросили прокомментировать возможность отказа правительства Германии от окончательного запуска газопровода "Северный поток-2".

По словам Псаки, сейчас этот газопровод еще не функционирует, а процесс его сертификации был приостановлен. Поэтому сейчас санкции против "Северного потока-2" не будут применяться, поскольку вторая нитка газопровода еще не заработала.

"Наше видение продолжает заключаться в том, что остановка трубопровода "Северный поток-2" является надежной мерой, которую мы сохраняем для России на данный момент, особенно, когда он не функционирует", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее в Германии высказались против отключения России от SWIFT в случае нападения на Украину.

Кандидат в лидеры Христианско-демократического союза Фридрих Мерц отметил, что, в случае отключения России от системы, опасается серьезных последствий не только для европейско-российской торговли услугами и товарами, но и для мировой торговли.

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