Глава МВФ все еще надеется на дипломатическое решение кризиса ради украинского народа.

Международный валютный фонд (МВФ) готов помочь странам, которые могут пострадать от любых последствий российско-украинского конфликта и санкций, которые Запад может ввести в случае полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявила в среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

По ее словам, это касается отключения России от системы SWIFT.

Она отметила, что санкции неизбежно остановят некоторые финансовые операции и функционирование финансовой системы. Особенно, если они ограничат доступ России к сети финансовых транзакций SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, в которой есть побочные эффекты, которые требуют большего участия МВФ для других стран, мы, конечно, будем там. У нас все еще есть кредитные возможности на 700 миллиардов долларов", - добавила Георгиева.

Глава МВФ все еще надеется на дипломатическое решение кризиса ради украинского народа.

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Напомним, Европейский банк просит у других банков план действий в случае санкций против России, говорится и об отключение от SWIFT.

В СМИ сообщали, что США серьезно не рассматривают санкции против России, которые касаются SWIFT или газа.

В России же убеждают, что "фатальной катастрофы не будет", если отключение произойдет.