Эти ресурсы будут труднодоступны без прочного мира на Украине.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он открыт для поставок Украине большего количества оружия в обмен на доступ к полезным ископаемым страны. Украина поддерживает соглашение, однако, как указывает The Wall Street Journal, реализовать план на практике может быть не так просто.

"Многие из минералов, представляющих наибольший интерес для США, находятся в районах, находящихся под российской оккупацией или под угрозой наступления России. В результате доступ к ценным украинским природным ресурсам будет зависеть, по крайней мере частично, от битвы за восточную Украину, где российские войска в настоящее время продвигаются", - пишет издание.

Это особенно верно для редкоземельных металлов, которые необходимы в определенных высокотехнологичных отраслях, включая оборону и возобновляемую энергетику, - и к которым Трамп проявил особый интерес.

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Хотя месторождения редкоземельных металлов были обнаружены в нескольких частях Украины, но крупнейшее известное месторождение находится на территории, которая охватывает линию фронта на востоке Украины, отмечает WSJ.

В то же время западные эксперты выразили скептицизм относительно того, что некоторые из украинских минералов, включая редкоземельные металлы, могут быть добыты в любое время в ближайшем будущем.

"Самый большой недостаток этого плана заключается в том, что большинство запасов расположены в районах Украины, находящихся под контролем России или очень близко к линии фронта, а это означает, что никто не сможет добывать и перерабатывать материалы. Эти активы будут труднодоступны без прочного мира на Украине. Прекращения огня недостаточно", — сказал Вольф-Кристиан Паес из Международного института стратегических исследований.

Кроме того, добыча редкоземельных металлов обходится очень дорого, а известные месторождения в Украине намного меньше, чем в США, сказал Джордж Ингалл, ценовой аналитик Benchmark Minerals Intelligence.

Политический аналитик Вадим Денисенко сказал, что идея заключается в том, чтобы открыть украинские ресурсы для западных союзников после достижения мирного соглашения.

"Да, у нас есть некоторые крупные источники полезных ископаемых на оккупированных территориях, но у нас также есть много таких же и не на оккупированных территориях", — сказал он. - "Если у нас будет настоящее мирное соглашение, это не будет проблемой".

Соглашение о полезных ископаемых

Сделка со США по полезным ископаемым Украины обсуждается уже не первый месяц. Она должна была быть подписана еще в прошлом месяце, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Однако тогда в Овальном кабинете произошла перепалка между Зеленским и Трампом. По ее итогам украинский лидер покинул Белый дом, а документ так и не подписали.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что США "очень скоро" подпишут с Украиной соглашение о полезных ископаемых.

Позже издание FT писало, что США хотят пересмотреть условия соглашения по добыче полезных ископаемых и включить оккупированную Россией Запорожскую АЭС в более широкую экономическую сделку с Украиной.

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