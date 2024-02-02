По словам Самуэля Папаро, война может начаться до 2027 года.

Наступление Китая на Тайвань может произойти даже раньше, чем прогнозировалось. Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на слова американского командующего Тихоокеанского флота США Сэмюэля Папаро.

Адмирал поясняет, что первым этапом этой войны станут кибератаки против американских командно-контрольных, электронных и космических систем. Сама война может начаться до 2027 года - именно тогда армия Китая будет праздновать столетие со дня основания. Военный также добавил, что США должны "быть готовы сейчас, на следующей неделе, в следующем месяце и в последующие десятилетия", чтобы сдержать атаку.

"В течение последних двух лет Китай проводил агрессивные военные операции с военными самолетами и военными кораблями, включая противостояние с военными кораблями США и союзников, которые проводили регулярные "операции свободы судоходства" через Тайваньский пролив шириной 100 миль", – пишет издание.

Тайвань и Китай: последние новости

Недавно Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что поглощение Тайваня Китаем "неизбежно".

Ранее в Тайване на выборах президента одержал победу прозападный кандидат Лай Чинте. Он выступает за отдельную идентичность острова и отвергает территориальные претензии Китая. Кроме того, Чинте обещает сохранить мир в Тайваньском проливе, который является источником военной напряженности для двух крупнейших экономик мира, пообещав идти бок о бок с другими великими демократиями.

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