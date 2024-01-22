Отмечается, что китайские эксперты по обороне менее чем впечатлены характеристиками российских гиперзвуковых ракет.

Российские ракеты "Кинжал" не стали тем переломным моментом в войне с Украиной, на который надеялся Кремль. Все больше китайских аналитиков приходят к такому выводу.

Китай оценивает системы Patriot, развернутые на Тайване

Как пишет Newsweek, китайские эксперты по обороне были менее чем впечатлены характеристиками российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", особенно когда речь идет об их живучести против американских систем ПВО Patriot, используемых Украиной.

"По словам аналитиков, Пекин принимает это к сведению, поскольку та же самая зенитно-ракетная система американского производства развернута на Тайване, чья армия имеет более дюжины батарей в дополнение к системам ПВО отечественного производства", - говорится в публикации

Указывается, что развязанная Россией война против Украины дала Пентагону и Народно-освободительной армии Китая шанс оценить, насколько военная машина Москвы противостоит вооружению Запада.

"Наблюдатели полагают, что Китай уделяет пристальное внимание успехам и неудачам своего российского союзника, а также украинских сил, оснащенных американским оружием, чтобы подготовить свои силы к потенциальному столкновению с США по поводу будущего самоуправляющегося Тайваня", - отмечает издание.

Комплексы Patriot успешно сбивают "Кинжалы"

В публикации со ссылкой на украинских и американских чиновников отмечается, что поставленные США ракеты Patriot начали перехватывать "Кинжалы" вскоре после того, как весной прошлого года Киев получил пусковые системы, и это подняло серьезные вопросы о том, какое преимущество в войне могли дать России эти ракеты.

Китайский аналитик Инь Цзе в одном из номеров журнала Ordnance Industry Science and Technology (периодическое издание, одобренное государством) о сбитых ракетах "Кинжал" написал следующее: "Появляется все больше и больше свидетельств того, что то, что говорят США и Украина по этому вопросу, является правдой".

Кроме того, Инь заявил, что способность "Кинжалов" планировать в атмосфере на большие расстояния (ключевой показатель качества гиперзвукового оружия) "недостаточная". Также аналитики говорят, что "Кинжалы" в основном были основаны на технологиях 1980-х годов, и, вероятно, их количество сейчас очень ограничено.

Китай опасается улучшения Patriot

Наряду с Китаем, США тоже собирают массу аналитических данных по Украине, которые помогут усовершенствовать ее ракетный потенциал в будущем и в то же время дадут Пекину повод для беспокойства, пишет Newsweek со ссылкой на наблюдателей.

"Реальная озабоченность Народно-освободительной армии Китая, вероятно, заключается в том, что означает украинская война для улучшения существующей системы ПВО США и разработки ракет следующего поколения", - заявил старший научный сотрудник аналитического центра Центра анализа европейской политики Ян Каллберг.

По его словам, такие улучшения, как дальнейшее усовершенствование алгоритма перехвата ракеты Patriot, только усугубят головную боль для Пекина. Как отмечается, и произойдет это не в последнюю очередь потому, что в арсенал китайских вооруженных сил входит очень много систем, основанных на российских технологиях.

Напомним, ранее УНИАН писал, что китайские аналитики все чаще заявляют, что российские ракеты "Кинжал" "вряд ли окажут существенное влияние" в бою с западным вооружением. В одном из анализов "Кинжал" назвали "маргинальной гиперзвуковой ракетой", и это в лучшем случае.

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