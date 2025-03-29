Глава Пентагона оставит без работы около 76 тысяч сотрудников ведомства, - Bloomberg

В Пентагоне говорили о планах по уменьшению количества своего гражданского персонала на 5-8% еще в феврале этого года.

Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, которым предусмотрено сокращение гражданского персонала Пентагона. Как пишет Bloomberg, будут уволены около 76 тысяч сотрудников.

"Конечным результатом (меморандума - УНИАН) станет сокращение числа штатных должностей гражданских служащих", - сказано в заявлении Министерства обороны США.

Отмечается, что в Пентагоне говорили о планах по уменьшению количества своего гражданского персонала на 5-8% еще в феврале этого года. Хегсет подтвердил намерение поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по сокращению федеральной рабочей силы.

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В агентстве напомнили, что сейчас в Пентагоне работают около 950 тысяч гражданских сотрудников. Из-за меморандума около 76 тысяч человек потеряют работу.

Журналисты подчеркнули, что в меморандуме указан точный процент сокращений. Также глава Пентагона призвал внедрить программы отложенного выхода на пенсию и предложил гражданским работникам, которые имеют право, добровольно уйти на пенсию раньше.

Кроме того, Хегсет потребовал от руководителей ведомства представить ему предложенные организационные схемы для будущих изменений до 11 апреля.

Глава Пентагона приводил свою жену на важные секретные встречи - что известно

Ранее в The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких источников сообщили, что министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену Дженнифер на две встречи с иностранными коллегами, где обсуждалась секретная информация. На одной из таких встреч среди стран НАТО обсуждалась поддержка Украины.

Источники добавили, что некоторые иностранные участники встреч даже не знали, кто такая Дженнифер Хегсет. По их словам, иностранные партнеры были удивлены ее присутствием.

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