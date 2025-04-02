Букер смог побить предыдущий рекорд выступлений в Сенате.

В США сенатор-демократ Кори Букер устроил акцию протеста, произнеся 25-часовую речь. В ней он рассказал, какой вред администрация президента Дональда Трампа наносит американской общественности. Об этом пишет CNN.

Демократ из Нью-Джерси побил рекорд своего покойного коллеги Строма Термонда, который в 1957 году говорил 24 часа и 18 минут. Букер начал свою речь в 19:00 в понедельник и пообещал продолжать ее до тех пор, пока будет иметь физическую возможность. Закончилась речь в 19:19 во вторник. Она фактически задержала законодательную работу в Сенате, поскольку затянулась до конца дня.

В выступлении Букер предупредил, что "страна находится в кризисе", раскритиковал усилия главы департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардера Илона Маска пересмотреть масштабы федеральной власти, предупредил о возможных сокращениях ключевых программ здравоохранения для миллионов американцев.

Видео дня

"Всего за 71 день президент Соединенных Штатов нанес столько вреда безопасности американцев, финансовой стабильности, основным основам нашей демократии. Это не нормальные времена в Америке. И они не должны рассматриваться как таковые в Сенате США", - сказал Букер.

Отмечается, Букер является первым темнокожим американцем, представляющим Нью-Джерси в Сенате и одним из пяти темнокожих сенаторов, которые сейчас работают в 100-членной палате.

Несколько демократов в Сенате, в том числе лидер меньшинства Чак Шумер, вышли тоже к трибуне, демонстрируя поддержку. Букер не делал перерывов в речи на 1164 страницы, поскольку это позволило бы председательствующему продолжить работу Сената. Единственный раз ненадолго он приостановил речь для молитвы в полдень и когда отвечал на вопросы коллег-демократов в Сенате.

Политика администрации Трампа: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, у Трампа обеспокоены, что высказывания Маска относительно программы социального страхования противоречат заявлениям президента Дональда Трампа. Миллиардер недавно назвал программу социального обеспечения "самой большой схемой Понци всех времен", а также сказал, что ее "важно ликвидировать", хотя президент перед тем обещал не касаться этой программы.

Также стало известно, что глава Пентагона оставит без работы около 76 тысяч сотрудников ведомства. Пит Гегсет подписал соответствующий меморандум, которым предусмотрено сокращение гражданского персонала. Кроме того, Гегсет призвал внедрить программы отложенного выхода на пенсию и предложил гражданским работникам, которые имеют право, добровольно уйти на пенсию раньше.

Недавно Трамп заявил, что департамент Маска DOGE прекратит работу, а генеральный директор Tesla и SpaceX, который может быть доступен для него как специальный государственный служащий только в течение 130 дней, после этого вернется в свою компанию.

Вас также могут заинтересовать новости: