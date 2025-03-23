Республиканцы давят на Трампа, чтобы тот ограничил выступления миллиардера в СМИ.

Представители Республиканской партии обеспокоены высказываниями руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардера Илона Маска относительно программы социального страхования, которые он озвучивает в интервью, которые, по их мнению, часто противоречат заявлениям президента Дональда Трампа. Об этом пишет NBC News со ссылкой на четырех "знакомых с этим вопросом людей".

Издание напомнило, что Маск, который сейчас имеет огромную власть, недавно критически высказался о программе социального страхования, и его утверждение противоречило заявлениям Трампа, который обещал не касаться этой программы, кроме того, чтобы сделать ее более эффективной. Поэтому некоторые союзники президента США усомнились, стоит ли миллиардеру давать столько интервью СМИ.

Речь идет, в частности, об интервью в конце февраля, в котором Маск назвал социальное обеспечение "самой большой схемой Понци всех времен". Через несколько недель в другом интервью, обсуждая расходы на социальные выплаты, он сказал, что программу "важно ликвидировать".

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Отмечается, что республиканцы передали Белому дому и даже непосредственно президенту, что Маска либо нужно снять с эфира, либо "лучше подготовить сценарий".

Представитель Белого дома анонимно сообщил изданию, что администрация США благосклонно относятся к взглядам республиканцев, которые считают комментарии Маска по социальному обеспечению "потенциально проблематичными и тревожными для некоторых пожилых людей".

"Конечно, они не хотят сокращения социального страхования. Поэтому если они услышат в новостях что-то, что говорит Илон Маск, что мы должны что-то сделать с социальным обеспечением - конечно, могут возникнуть определенные беспокойства. Но единственное, о чем они должны волноваться, - это то, что говорит и что делает президент США... Мы не будем касаться социального обеспечения", - заверил источник в Белом доме.

Представитель администрации Трампа отметил, что личное мнение Маска относительно социального обеспечения не влияет на политику президента США.

Также позицию Белого дома по этому поводу озвучила и секретарь Кэролайн Левитт, заверив, что американцы будут продолжать получать социальные выплаты.

"Единственная миссия DOGE заключается только в выявлении расточительства, мошенничества и злоупотреблений... DOGE уже определила миллиарды долларов сбережений для американских налогоплательщиков", - сказала она.

Вопрос социальных выплат в США прокомментировал конгрессмен-демократ Брендан Бойл. По его словам, это "самая успешная государственная программа в американской истории"

"Это заработанная выгода, за которую люди платили на протяжении всей своей жизни. Если Илон и Трамп пойдут на это (отмена программы - ред.), я обещаю вам, что это их уничтожит", - заявил он.

Впрочем, пишет издание, эксперты, близкие к Белому дому, заявили, что, несмотря на риторику Маска и близость его к президенту, Трамп осознает риски отмены программы социального обеспечения.

Бывший главный помощник Трампа считает, что, учитывая выдающуюся роль Маска в администрации, Белый дом должен постоянно напоминать людям об обещании Трампа не сокращать социальное обеспечение и что заявления Маска не являются официальной политикой администрации США.

Статус Маска в администрации США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп ограничил полномочия Маска на фоне массовых сокращений госслужащих. Президент США заявлял, что глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Маск не имеет полномочий принимать единоличные решения по кадровой политике, а может давать рекомендации департаментам.

В Белом доме подчеркивали, что Маск не является ни администратором, ни сотрудником DOGE. Директор административного офиса Белого дома Джошуа Фишер сказал, что Маск имеет статус "некарьерного специального правительственного служащего" и выполняет функции старшего советника президента.

Также было сообщение о том, что Маска назначен временным государственным служащим с ограничением в 130 дней. Однако, отмечалось, глава Tesla и SpaceX может дольше задержаться на должности старшего советника главы Вашингтона и что дата окончания пребывания Маска в должности неизвестна, писали СМИ.

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