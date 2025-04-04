Президент США провел кадровые перестановки после встречи с конспирологом.

Президент США Дональд Трамп уволил директора Агентства национальной безопасности Тимоти Хога. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Хога сместили с его поста всего через несколько часов после того, как Трамп уволил ряд высокопоставленных сотрудников Совета нацбезопасности.

Заместитель председателя комитета по разведке в Сенате Марк Уорнер осудил увольнение Тимоти Хога, который также возглавляет Киберкомандование США. Он заявил, что отстраненный глава агентства "служил с честью" в этой должности более 30 лет.

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Уточняется также, что уволена и заместительница Хога Венди Нобл. Ее перевели на другую должность в Пентагоне.

Как отметили журналисты, кадровые перестановки произошли после встречи Трампа с конспирологом Лорой Лумер, которая представила ему доклад о некоторых сотрудниках. По словам источников, президент США принял решение относительно увольнения как минимум троих сотрудников агентства. Отстранены Брайан Уолш, который отвечал за вопросы разведки, и Томас Боудри - директор по законодательным вопросам, а также директор по технологиям и национальной безопасности Дэвид Фейт.

"Мы отпускаем людей, которые нам не нравятся, или тех, кто, по нашему мнению, не может справиться с работой", - сообщил Трамп журналистам.

Он также опроверг информацию о том, что уволил чиновников по настоянию Лумер, отметив, что всего лишь прислушивается к рекомендациям консперолога.

Увольнения высокопоставленных чиновников Трампом

Как писал УНИАН, Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов, топ-генерала Чарльза Брауна, который стал первым с 2007 года главой комитета, который не доработал полный срок.

Также поступила информация о намерении отправить в отставку или снять со своих должностей генералов и некоторых старших офицеров, которые противоречили Трампу. По данным ABC News, министр обороны США Пит Хегсет может уволить военных, которые работали с экс-министром обороны США Ллойдом Остином.

В то же время 7 марта стало известно о том, что Трампа заставили вернуть работу двум чиновникам. Два судьи постановили, что необходимо восстановить в должностях двух человек, которые были уволены по личному указу американского лидера.

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