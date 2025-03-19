Лидеры ЕС на саммите назовут важным шагом создание Спецтрибунала под эгидой Совета Европы.

Саммит лидеров Евросоюза, который состоится 20-21 марта в Брюсселе, поддержит Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, и в выводах Европейского совета будет подчеркнута необходимость привлечения к ответственности виновных и заявлено о важности создания спецтрибунала.

Об этом пишет Европейская правда, ссылаясь на проект текста выводов саммита, который получила в распоряжение.

Отмечается, что лидеры ЕС на саммите назовут важным шагом создание Спецтрибунала под эгидой Совета Европы, который имеет целью наказать виновных за преступление агрессии России против Украины, прежде всего российского диктатора Владимира Путина и высшее руководство РФ.

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В то же время, говорится, часть выводов, посвященную Украине, не поддержит Венгрия, поэтому ожидается, что ее утвердят 26 государств ЕС из 27.

"Европейский совет подтверждает решительную приверженность Евросоюза обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины. В этом контексте прогресс, достигнутый в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы, является важным шагом", - цитирует документ издание.

Трибунал для Путина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале 2025 года в Брюсселе сказали, что хотят завершить процесс создания учредительного устава Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины в 2025 году. После 13-й встречи Основной группы по созданию трибунала ее участники заявили о значительном прогрессе в этом направлении.

В марте Генсек Совета Европы Ален Берсе сказал, что новая администрация США не посылает "негативных сигналов" по поводу создания Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. По его словам, чтобы трибунал имел "твердую легитимность", нужно, чтобы над ним работали многие страны не только в Европе, а на всех континентах.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о работе трибунала даже после войны. По его мнению, виновники из России, которые начали войну против Украины, должны пойти под трибунал даже после завершения "горячей фазы" боевых действий.

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