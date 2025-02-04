В ЕС заявили о прогрессе в создании спецтрибунала по преступлению агрессии России.

Спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины может быть создан уже в 2025 году. Как сообщили участники 13-й встречи Основной группы по созданию Специального трибунала, которая состоялась в Брюсселе, в составлении учредительного устава удалось значительно достичь прогресса, и уже весной документ могут подписать, сообщает DW.

По словам генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, Специальный трибунал по преступлению агрессии будет создан в рамках Совета Европы, и это может произойти уже в 2025 году.

"Создание Специального трибунала по преступлению агрессии в рамках Совета Европы позволит нашим международным партнерам, в частности Украине и Европейскому Союзу, в полной мере использовать наш опыт и знания в сфере защиты прав человека и верховенства права на всем континенте", - заявил он на брифинге.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала другие страны присоединиться к группе по созданию Спецтрибунала, в которую сейчас входят 41 страна, а также Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и сам Совет Европы.

Каллас также объяснила, как основание Спецтрибунала может повлиять на потенциальные переговоры, которые президент США Дональд Трамп собирается проводить с российским правителем Владимиром Путиным.

По ее мнению, даже если президент США добьется проведения мирных переговоров, работу с трибуналом необходимо будет продолжать "для привлечения виновных к ответственности и для справедливого мира в Украине".

"Мы не можем допустить, чтобы преступление агрессии осталось безнаказанным. Спецтрибунал - это также часть давления на Путина и его режим, чтобы они прекратили эту войну. Это сигнал другим агрессорам или тем, кто намерен напасть на соседние страны. Вот почему эти сигналы важны, а кто с кем разговаривает, конечно, каждый решает сам", - сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Трибунал по преступлению агрессии РФ: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, будущий специальный трибунал по преступлению агрессии Российской Федерации будет размещен в Гааге. Об этом говорится в подписанном весной 2024 года соглашении по безопасности между Украиной и Нидерландами.

По словам представителя Украины в Международном Суде ООН Антона Кориневича, спецтрибунал может начать свою работу еще до окончания войны. По его словам, "преступление агрессии - это элитарное преступление, это преступление тех лиц, кто может отдавать приказы на начало и на продолжение ведения агрессивной войны". "Соответственно, за преступление агрессии должны привлечь к ответственности представителей высшего политического и военного руководства РФ", - сказал Кориневич.

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