Украина рассчитывает, что часть этих денег пойдет на ее оборону. Однако против выступает Германия.

Власти Великобритании и Евросоюза обсудят конфискацию замороженных российских активов и увеличение расходов на собственную оборону.

Это будет сделано, чтобы усилить давление на РФ перед началом мирных переговоров об окончании войны против Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми и глава европейской дипломатии Кая Каллас обсудят, каким образом они вместе могут увеличить финансирование европейской обороны и повысить боеготовность вооруженных сил.

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По словам источников издания, также стороны обсудят, как Европа может обеспечить юридическое сопровождение возможной конфискации замороженных российских активов.

По их словам, стороны могут договориться по этому вопросу, несмотря на сопротивление Бельгии и Германии, которые, как всегда, обеспокоены тем, что конфискация может нарушить нормы международного права и повлиять на евро.

Также Лэмми и Каллас обсудят то, как будет координироваться сотрудничество по Украине. "Жизненно важно, чтобы мы улучшили наше партнерство с ЕС и работали вместе, чтобы положить конец войне и обеспечить безопасность", - прокомментировал Лэмми вопрос Украины.

Издание отметило, что европейские усилия по оказанию давления на РФ предпринимаются перед очередным разговором между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным, который состоится уже сегодня.

Судьба российских активов

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить конфискованные $300 млрд российских активов и добавил, что этих денег все равно не хватит, чтобы покрыить все нанесенные Россией убытки.

В феврале Reuters сообщил, что Кремль может согласиться передать Украине замороженные на Западе активы в рамках мирных переговоров.

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