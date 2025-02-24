Виновники из России, которые начали войну против Украины должны пойти под трибунал даже после завершения "горячей фазы" боевых действий.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами стран, которые прибыли в Киев на саммит "Поддерживай Украину".
Он подчеркнул, что Украине нужен справедливый и долговременный мир. По его словам, в этой войне трудно найти справедливость из-за тех действий, которые делает Россия, из-за гибели многих людей, из-за тысяч тех, кто находится в российских тюрьмах.
Зеленский отметил, что Россия похитила много украинских детей. "Именно поэтому мы никогда этого не забудем. Мы не можем этого забыть и я надеюсь, что наши партнеры разделяют это мнение и делают все, чтобы люди, которые начали эту неспровоцированную войну, понесли ответственность", - сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что должен быть международный трибунал в отношении российских преступников. "Мы будем работать над трибуналом даже после завершения горячей фазы этой войны. Конечно, мы не забудем наших людей, которые погибли", - подчеркнул Зеленский.
Что известно о спецтрибунале для России
Как сообщал УНИАН, спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины может быть создан уже в 2025 году.
Участники 13-й встречи Основной группы по созданию Специального трибунала, которая состоялась в Брюсселе, отметили, что удалось значительно достичь прогресса, и уже весной документ могут подписать.
По словам генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, Специальный трибунал по преступлению агрессии будет создан в рамках Совета Европы, и это может произойти уже в 2025 году.