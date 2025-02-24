Работа над ним должна быть даже после завершения "горячей фазы" этой войны.

Виновники из России, которые начали войну против Украины должны пойти под трибунал даже после завершения "горячей фазы" боевых действий.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами стран, которые прибыли в Киев на саммит "Поддерживай Украину".

Он подчеркнул, что Украине нужен справедливый и долговременный мир. По его словам, в этой войне трудно найти справедливость из-за тех действий, которые делает Россия, из-за гибели многих людей, из-за тысяч тех, кто находится в российских тюрьмах.

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Зеленский отметил, что Россия похитила много украинских детей. "Именно поэтому мы никогда этого не забудем. Мы не можем этого забыть и я надеюсь, что наши партнеры разделяют это мнение и делают все, чтобы люди, которые начали эту неспровоцированную войну, понесли ответственность", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что должен быть международный трибунал в отношении российских преступников. "Мы будем работать над трибуналом даже после завершения горячей фазы этой войны. Конечно, мы не забудем наших людей, которые погибли", - подчеркнул Зеленский.

Что известно о спецтрибунале для России

Как сообщал УНИАН, спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины может быть создан уже в 2025 году.

Участники 13-й встречи Основной группы по созданию Специального трибунала, которая состоялась в Брюсселе, отметили, что удалось значительно достичь прогресса, и уже весной документ могут подписать.

По словам генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, Специальный трибунал по преступлению агрессии будет создан в рамках Совета Европы, и это может произойти уже в 2025 году.

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