Россия просто хочет перекроить международные границы силой, утверждает представительница США.

Представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд и представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковали лицемерие России после агрессивной речи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Совбеза, пишет Sky News.

"Более года прошло после полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Путин принес невероятные страдания этой стране, нарушая Устав ООН. Тысячи украинцев были убиты, миллионы были перемещены, а миллиарды по всему миру столкнулись с резким ростом цен на товары и отсутствием продовольственной безопасности. Российское поколение потеряло свое будущее, и российское правительство даже не может объяснить почему. Претензии России на территорию Украины никогда не будут признаны. Я не вижу ничего эффективного или многостороннего во внешней политике России", – сказала Барбара Вудворд.

Томас-Гринфилд обвинила Россию в безответственности, назвав развязанную ею войну против Украины "незаконной, неспровоцированной и ненужной".

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"Россия просто хочет перекроить международные границы силой, нарушая Устав ООН. Это противоречит всему, за что стоит этот институт. ... Использовать людей в качестве пешек – это стратегия слабости, это не действия ответственной страны. Пока Россия играет в политические игры, страдают настоящие люди", – сказала она.

Совбез ООН - что надо знать

В этом месяце Россия, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, председательствует в органе. Сегодня состоялось заседание организации под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Открывая заседание, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил вторжение России и заявил, что напряжение достигло "исторического максимума".

В свою очередь Лавров во время своего выступления озвучивал цели войны, которую Россия развязала против Украины, и защищал это вторжение, цинично называя его противостоянием "открыто расистскому режиму".

Лавров также выступил против США и союзников из-за якобы несоблюдения ими международного права и разрушения архитектуры ООН.

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