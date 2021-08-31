Совбез ООН требует от талибов разрешить афганцам беспрепятственно покидать страну.

Совет Безопасности ООН требует от радикального исламистского движения "Талибан" разрешить афганцам беспрепятственно покидать Афганистан.

Об этом говорится в резолюции, принятой Совбезом в понедельник, 30 августа, передает DW.

Резолюцию, которую внесли Великобритания, Франция, США и Ирландия, поддержали 13 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались.

В тексте упоминается обещание "Талибана" о возможности для афганцев беспрепятственно в любое время покинуть Афганистан всеми возможными путями.

Совет Безопасности ожидает, что "Талибан" будет придерживаться своих обещаний и других обязательств, в том числе прав человека, особенно прав женщин, детей и меньшинств. Также в резолюции упоминается необходимость беспрепятственного гуманитарного доступа.

Совет Безопасности также требует не превращать Афганистан в прибежище для террористов.

Резолюции Совбеза ООН являются обязательственными с точки зрения международного права, отмечает DW.

Читайте также"Украинские солдаты были для нас ангелами": стали известны подробности операции украинских военных по эвакуации афганцев из Кабула

Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Александр Топчий