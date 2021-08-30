Богдан Петренко

Отвод американских войск и провозглашенный контроль Талибана над Афганистаном не остановили волну терактов в стране. Афганистан стабильно занимает первые позиции в мировом рейтинге терроризма. А последние несколько лет - первое. Пять человек ежедневно погибает от терактов в этой стране. В 2019 году 41% от всех жертв терроризма в мире приходился на Афганистан. А с 2018 года Талибан перегнал по количеству террористических атак Исламское государство.

Теракты стали для мира привычным явлением

Проблема в том, что этого не замечали, потому что теракты стали для мира привычным явлением. И большую информационную огласку имело бы нападение с ножом в Западной Европе без летальных жертв, чем десятки погибших в результате очередного взрыва в Афганистане. Так было раньше. Сейчас в мире Афганистан попал в центр внимания из-за эвакуации мирного населения, вывода войск США и союзников. Но это не надолго. Как только США завершат процесс отвода, мир снова забудет об Афганистане. И станет не таким важным, сколько людей погибло от очередного теракта или от наказаний Талибана. Это снова станет привычным явлением.

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Проблема терроризма не решается одним днем или одним договором. Как и война, он не всегда контролируется тем, кто считает себя победителем. Талибан не получил тотальную монополию на насилие в стране. Более того, он не получил монополию по контролю над насилием собственных боевиков. Его попытки позиционироваться как более мягкая сила, чем то, чем он был в конце 90-х - создадут внутреннюю оппозицию. Люди, привыкшие применять насилие, будут требовать продолжения войны против неверных. И понятно, что их не интересуют никакие договоренности об отводе войск.

ИГИЛ планирует вернуть себе первенство на террористическом фронте

Ответственность за последний крупнейший теракт в Кабуле взяло на себя Исламское государство. Но оно всегда берет на себя ответственность за теракты, в которых официально не нашлось заказчиков. Такой уж у них имидж, и похоже этот имидж им импонирует. Но если это действительно они, то вряд ли главной целью были американцы или "предатели-афганцы". Настоящая цель – это борьба за первенство в рейтинге террористических организаций. Потому что первый - это тот, кто притягивает к себе сторонников, мобилизует боевиков, получает финансовые ресурсы. Поэтому подрыв американцев на самом деле имеет два сигнала: первый и поверхностный - что борьбу с неверными надо вести до конца, а более глубокий сигнал - что Исламское государство планирует вернуть себе первенство на террористическом фронте.

Есть еще одна террористическая организация - Россия

Но есть еще одна террористическая организация, как попадает в эти "расклады". Та, что называет вывод войск - поражением США, а талибов – адекватными людьми. Это - Российская Федерация. Которая, с одной стороны, чувствует идейное родство с Талибаном, а с другой стороны – понимает, что больше всего в этой ситуации может пострадать именно она. Ведь Афганистан под контролем террористической организации – это упрощение проведения терактов на территории РФ и прямые военные угрозы для союзников России в Азии. Поэтому с одной стороны, мы будем иметь (а может и уже имеем) неофициальные договоренности о спонсировании Россией Талибана. То есть, откуп, вроде того, который Москва уже платит Чечне. Но понимая (видимо, из-за "духовного родства"), что талибы могут очень быстро ее "кинуть", не исключено, что Россия параллельно будет вкладываться в радикальные элементы, которые будут ухудшать ситуацию безопасности в Афганистане и распылять усилия Талибана по контролю над страной. Может, именно поэтому и не странно, что теракт произошел одновременно с введением в Кабул российских пропагандистов.

Самое интересное в этом плане то, что какой-то из последних заявил: мол, Афганистан теперь станет центробежной силой для террористических организаций. Причем сказал это как только въехал в страну. Очень самокритично.

При любых раскладах, кто бы ни совершил теракты, вывод американских войск не принесет покоя Афганистану. Ситуацию будут расшатывать - в основном те, кто позиционирует себя как союзники Талибана, или даже как его члены. Слишком много заинтересованных в том, чтобы террористическая активность продолжалась. Чтобы война продолжалась. Да собственно и отсутствие врага (для талибов это США) лишь на первых этапах приносит эйфорию. Потому что дальше возникает потребность искать других врагов внутри страны, в собственной организации, в соседних странах.

Богдан Петренко, первый заместитель директора Украинского института исследования экстремизма