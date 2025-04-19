Гости в студии восприняли с недоумением, не соглашаясь с такой "идеей".

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев выдал новую "идею" о том, что Львов и Ивано-Франковск - "замечательные китайские города".

В эфире своей пропагандистской программы, фрагмент которой появился в сети, кремлевский рупор размечтался, что Россия заберет себе всю территорию Украины, кроме западных областей. Львовскую и Ивано-Франковскую области он "предложил" оккупировать Китаю.

"Свою часть (Украины - УНИАН) мы забираем. А Львов - замечательный китайский город. Нет? Не нравится Львов китайский? А мне очень нравится. Кстати, Ивано-Франковск... Русинов вон, а на их земле китайцы", - выдал Соловьев.

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Стоит отметить, что гости в студии восприняли с удивлением, кивая головой, что не согласны с такой "идеей".

Пропагандистские заявления Соловьева: что известно

Как сообщал УНИАН, недавно российский пропагандист Владимир Соловьев набросился на жителей Белгорода и назвал "мерзкой истерикой" жалобы жителей Белгорода на обстрелы и равнодушие со стороны других регионов.

Пропагандист, который постоянно призывает убивать украинцев, назвал своих же соотечественников "разными тварями", притворяющимися блогерами, которые начали "мерзкую истерику".

В эфире "Россия 1" пропагандист заявил, что побывал в Белгороде и выяснил, что в декабре региону выделили миллиард рублей на бронепленку и укрытия, то есть жалобы безосновательны. После этого на его странице во "ВКонтакте" появилось множество возмущенных комментариев от жителей Белгорода, которые предлагали ему приехать и пожить там.

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