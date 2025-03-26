"Медийщик" неоднократно призывал убивать украинцев и уничтожать украинские города.

Пропагандист Владимир Соловьев, который входит в медийный пул кремлевского диктатора Владимира Путина, получил заочное подозрение от Службы безопасности Украины сразу по нескольким статьям УКУ.

Как сообщила пресс-служба СБУ, спецслужба задокументировала преступления российского пропагандиста, который популяризирует войну РФ против Украины, оправдывает военные преступления россиян и призывает к геноциду украинцев.

По данным следствия, фигурант входит в медийный пул Путина и является одним из главных рупоров пропаганды Кремля.

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"СБУ задокументировала, что Соловьев неоднократно призывал ударить по Украине тактическим ядерным оружием. Кроме того, в недавних выступлениях на кремлевском телевидении он призвал к полному захвату четырех областей на юге и востоке Украины (Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей - УНИАН)", - отмечают в СБУ.

Отмечается, что такие заявления пропагандист регулярно повторяет в эфирах авторских передач на телеканале "Россия-1", одноименном проекте на московском радио и в своем Телеграмм-канале.

Кроме того, в течение 2024-2025 годов Соловьев неоднократно "предлагал" уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей различных украинских городов, в частности путем воздушных атак РФ.

Говорится, что на основании задокументированных фактов следователи СБУ сообщили Соловьеву о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 442 (геноцид); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 436 (пропаганда войны).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Кто такой Владимир Соловьев

Согласно открытым источникам, Владимир Соловьев, 1963 года рождения, - российский журналист, радио- и телеведущий, пропагандист, "герой" так называемой "Донецкой Народной Республики". Ведущий программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"; также ведущий программы "Соловьев Live".

Интересно, что в 1990 году Соловьев уехал в США преподавать экономику, где принимал активное участие в политической жизни, начал заниматься бизнесом. После возвращения в Россию в 1992 году продолжил вести бизнес, а уже в 1997 году стал ведущим на радиостанции "Серебряный дождь".

Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Украина и другие страны ввели против Соловьева персональные санкции.

Операции СБУ - что известно

Как писал УНИАН, ранее глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали ликвидации Кивы и Татарского, а также покушения на Прилепина. По его словам, за ликвидацией и покушениями на определенных лиц, которые работают на российских оккупантов, стоит украинская служба.

Также он раскрыл некоторые детали этих операций. Например, как напомнил Малюк, бывший депутат ВР Украины Илья Кива долгое время работал на РФ, руководил рядом агентурных проникновений, занимался подготовкой диверсионных актов и тому подобное.

Говоря об этом предателе, Малюк назвал оружие, с помощью которого тот был ликвидирован - "оружие калибром 9×19 мм, короткое, нарезное", с "последующим контрольным выстрелом в голову".

Также руководитель СБУ вспомнил "военкора" Владлена Татарского - "рупора Донбасса", который хвастался убийствами украинцев, а затем получил "подарок" в виде статуэтки со взрывчаткой. Кроме того, Малюк рассказал об обстоятельствах наказания (тяжелого ранения) идеолога "русского мира" Захара Прилепина, который призывал убивать украинцев.

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