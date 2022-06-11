В Офисе президента Франции заверили, что желают победы Украине.

Франция желает победы Украине и возращения территориальной целостности нашего государства. А в словах президента Эммануэль Макрон "нет духа уступок" Путину или России.

Как передает Reuters, такие заявления сделал представитель главы Франции на недавнем брифинге. Журналисты задали вопрос касательно заявлений Макрона о необходимости "сохранить лицо" Путину. В ответ на это представитель Офиса президента попытался оправдаться.

"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена. В словах президента нет духа уступок по отношению к Путину или России. Когда он говорит с ним напрямую, это не компромисс, а высказывание нашего видения ситуации", — сообщил представитель Макрона.

Чиновник также заявил о готовности Франции помочь организовать безопасный экспорт украинского зерна из Одессы. Страна согласна принять участие в такой операции.

Напомним, 13 мая стало известно, Макрон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путину".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Путин должен сам найти способ "сохранить лицо". А посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на предложение Макрона следующим комментарием: "Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи".

На сайте президента Украины даже появилась петиция, посвященная словам французского президента. Ее суть — предложить Макрону поделиться территориями с Россией ради "сохранения лица" Путину.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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