К нему присоединились 32 участника, 23 из которых заключили двусторонние соглашения по безопасности с Украиной.

Во время завершения саммита НАТО в Вашингтоне лидеры стран приняли Украинский договор.

Как сообщает пресс-служба ОП, этот документ дополняет совместную декларацию G7, согласованной на предыдущем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе год назад. К нему присоединились 32 участника. Среди которых 23 лидера стран, с которыми Украина уже заключила двусторонние соглашения по безопасности.

Во время принятия договора выступили президент США Джозеф Байден и украинский лидер Владимир Зеленский.

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"В краткосрочной перспективе мы будем продолжать обеспечивать Украину оружием, боеприпасами и обучением, необходимыми для отпора российским войскам. В среднесрочной перспективе поможем создать силы и возможности для защиты Украины и сдерживания дальнейшей агрессии", - подчеркнул глава Штатов.

По его словам, договор приняли, чтобы засвидетельствовать, что если Россия снова нападет на Украину после завершения войны, подписанты поддержат наше государство. Зеленский добавил, что в этом году продолжалась активная работа над гарантиями безопасности для Украины, но эти договоренности не подменяют членства в НАТО.

"Я благодарю президента Байдена за его лидерство и все усилия, чтобы наше сотрудничество в сфере безопасности было наполнено решительными действиями. Есть 23 сильные соглашения, и будут соглашения с другими странами. У нас есть исторически важное соглашение по безопасности с Соединенными Штатами", - сказал он.

Как отметил Зеленский, вся эта работа способствовала получению долгосрочных обязательств в таких вопросах как:

военная помощь;

дополнительные системы ПВО;

продвижение в вопросе передачи самолетов F-16;

развитие оборонного сотрудничества.

"Украинский договор выводит наши отношения на новый уровень. Весомое достижение для Украины и всех нас", - подчеркнул президент.

Как добавили в пресс-службе ОП, документ открыт для подписания другими странами. Он фиксирует долгосрочную военную и оборонную поддержку, развитие будущих Сил обороны Украины и механизм экстренных консультаций между партнерами на случай эскалации нынешней войны или возможной агрессии в будущем.

В то же время Зеленский добавил в соцсети Х, что Украина "заслуживает приглашения в НАТО".

"Я благодарен за Совет Украина-НАТО, созданный, чтобы сделать видимым наш путь в Альянс. И настоящий билет для Украины в НАТО - справедливое окончание этой войны. Без Украины в НАТО европейская безопасность никогда не будет полной", - сказал президент.

По его мнению, Украина вне Альянса является "соблазном для России снова и снова попробовать агрессию, стать захватчиком, зайти в Украину и другие страны".

"Поэтому все форматы нашего сотрудничества, в том числе и этот, должны быть мостиком к победе Украины в этой войне. Наша победа должна стать мостом к прочному миру для всей Европы. Все это должно базироваться на одном сильном слове - приглашение. Украина заслуживает приглашения в НАТО. Эта уверенность бесповоротно станет новой прочной опорой Альянса. Только сильные решения делают победителей", - подытожил украинский лидер.

Саммит НАТО - важные моменты

10 июля страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В нем, в частности, говорится о том, что союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО.

11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписанисторический Украинский договор (Ukraine Compact). Уже появились основные положения документа.

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