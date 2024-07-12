Американский лидер быстро понял, что ошибся.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления на полях саммита НАТО в Вашингтоне случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным".

"Сейчас я хочу передать слово президенту Украины, который имеет столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин", – заявил американский лидер.

Стоит отметить, что Байден быстро осознал, что ошибся и сразу же добавил:

"Президент Путин? Он (Владимир Зеленский – УНИАН) победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, мы должны беспокоиться об этом".

В ответ Владимир Зеленский отшутился, сказав: "Я лучше".

"Вы чертовски лучше", – согласился Байден.

Саммит НАТО: важные новости

11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписанисторический Украинский договор (Ukraine Compact). Документ будет координировать и ускорять помощь Украине в сфере безопасности. Его подписали Европейский Союз и 21 страна.

Тем временем в тексте итоговой декларации саммита, согласованного 10 июля, говорится, что союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО. При этом отмечается, что НАТО "будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

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