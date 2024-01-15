В Лондоне радуются, что соглашение с Украиной в частности позволит развить отрасль производства дронов в самой Британии.

Подписанное соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Украиной и Великобританией - это "начало 100-летнего альянса". Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в своем выступлении, посвященном военным вызовам ближайшего времени.

"2024 год должен стать переломным. Для Украины это будет год, когда может решиться судьба нации", — заявил он.

Шаппс рассказал о программе подготовки украинских военных на британской территории, к которой привлечены еще десяток стран. По его словам, всего с начала российской агрессии в 2014 году Британия помогла подготовить более 60 тысяч украинских военнослужащих.

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Он также напомнил о морской коалиции с Норвегией, которая направлена на поддержку морских потребностей Украины. С начала создания коалиции в декабре 2023 года к ней уже присоединились более 20 стран-партнеров.

Говоря о подписанном в Киеве соглашении, Шаппс отметил, что оно предусматривает предоставление Украине военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, из которых 200 миллионов потратят на дроны.

"Теперь мы станем крупнейшим поставщиком беспилотников, которые будут производиться здесь, в Великобритании, в тандеме с международными партнерами, что поможет усилить наши возможности беспилотных летательных аппаратов и у нас дома", — заявил министр.

Шаппс подчеркнул, что подписанное с Украиной соглашение — это "гораздо больше", чем просто деньги. По его словам, документ формализует британскую поддержку Украины по всем направлениям — от обмена разведданными до военной подготовки.

Украинско-британское военное соглашение

Как писал УНИАН, в пятницу, 12 января, президент Владимир Зеленский и премьер министр Великобритании Риши Сунак подписали в Киеве стратегическое соглашение о военном сотрудничестве. Одним из главных пунктов соглашения является юридическое обязательство Лондона поставлять Украине необходимое ей оружие и сейчас, и в случае нового нападения России в будущем.

Как пояснил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, это соглашение фактически создает военный союз Киева и Лондона, который будет существовать до тех пор, пока Украина не станет полноправным членом НАТО.

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