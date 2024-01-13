Соглашение будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

Подписанное вчера в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией является формой военного союзничества на то время, пока Украина не вступит в НАТО. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии каналу "Ходорковский LIVE".

"Это формат союзнических, максимально близких отношений, в рамках которых Великобритания гарантирует Украине прямые военные и финансовые инвестиции, юридически фиксирует поставки военной помощи, которая будет идти на военное производство, на стабилизацию макрофинансовой ситуации в Украине. Кроме того, Британия регламентирует поставки конкретных инструментов для ведения войны, в данном случае мы говорим о дальнобойных ракетах, регламентирует поставку развединформации", – пояснил Подоляк.

По словам советника главы ОП, все это в целом выглядит как "союзнический пакет", и Украина надеется, что аналогичные четкие двусторонние соглашения будут подписаны и с другими странами, которые присоединились к формальной декларации о гарантиях Украине, принятой по итогам июльского саммита НАТО.

Подоляк подчеркнул, что в подписанном с Британией соглашении нет пунктов, предусматривающих переброску в Украину британского военного контингента.

Соглашение по безопасности с Великобританией

Как писал УНИАН, 12 января в Киеве с визитом побывал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Главным пунктом программы визита стало подписание соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

В этом соглашении прописан ряд пунктов, регламентирующих военное и невоенное сотрудничество между Киевом и Лондоном. В частности документ предусматривает, что Великобритания обязывается помогать Украине поставками оружия и в рамках текущей войны, и после нее. Также, в случае нового нападения России на Украину в будущем, Великобритания обязывается "быстро и безотлагательно" предоставить Киеву современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и воздухе.

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