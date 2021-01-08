В социальной сети Snapchat отметили, что решение принято из-за «риторики Трампа и атаки на демократические институты».

Социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill.

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«Мы можем подтвердить, что в среду мы заблокировали аккаунт Snapchat президента Трампа», — заявили в Snapchat.

В социальной сети отметили, что решение принято из-за «риторики Трампа и атаки на демократические институты».

Как сообщает Axios, представитель стриминговой платформы Twitch также подтвердил блокировку аккаунта Трампа. По его словам, соцсеть хочет «защитить общество от использования платформы в целях разжечь ненависть».

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети (запрещенные в Украине) после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram.

Выборы президента в США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (округ Колумбия, США) не принимать участия в акциях протеста 6 января.

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Автор: Елена Коваленко