Журналисты рассказали о том, как живут люди в обстановке постоянного напряжения от возможного вооруженного конфликта России и Украины.

Жителей приграничного с Украиной города Клинцы в Брянской области (Россия) не сильно беспокоит военная техника и прибывающие солдаты, так как рядом находятся сразу две воинские части.

Об этом рассказали журналисты телеканала "Дождь".

По их словам, местные жители отмечают, что действительно за последний год военных стало гораздо больше.

"Большинство людей, с которыми я поговорила, говорят, что мы в войну не верим", - отметила журналистка Соня Гройсман.

Отметим, в городе Клинцы в Брянской области находится пункт постоянной дислокации войсковой части № 12721 (в/ч 12721). Полк входит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии. России. Часть из Екатеринбурга перебазировалась в Клинцы в 2016 году.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщению о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российское отведение. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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