Беспрецедентные меры, принятые для переезда президента Украины Владимира Зеленского из Киева в Вашингтон, являются признаком того, насколько важны отношения для обеих стран.
Как сообщает ВВС, поездка Зеленского в Вашингтон началась с ночного пути на поезде в Польшу, после чего он пересел на самолет ВВС США, который сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.
Как отметило издание, этот визит обсуждался месяцами, но последние приготовления были сделаны быстро — Байден и Зеленский говорили о нем 11 декабря, а через три дня Зеленскому было направлено приглашение.
Как рассказало издание, Зеленский тайно проехал на поезде через Украину в Польшу, где его заметили рано утром в среду на железнодорожной станции в приграничном городе Перемышль.
На кадрах с польского телевидения запечатлена группа людей, в том числе Зеленский, идущий по перрону на фоне сине-желтого украинского поезда. Затем группа людей прошла к колонне ожидающих автомобилей, в том числе черных Chevrolet Suburban, которая является любимой моделью правительства США.
Вскоре после этого полетные данные показали, что Boeing C-40B ВВС США, предположительно перевозивший Зеленского, взлетел из аэропорта Жешува.
Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании, но прежде чем он вошел в воздушное пространство над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность. Известно, что море патрулируют российские подводные лодки.
А американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Англии, сопровождал рейс Зеленского на протяжении части его пути. Через 10 часов после взлета самолет сел недалеко от Вашингтона. По прибытии Зеленскому была предоставлена защита секретной службы — как и всем приезжающим главам государств, — но статус Зеленского как лидера страны, находящейся в состоянии войны с РФ, означал, что сотрудники службы безопасности проявляли повышенную бдительность.
"Мы понимаем, что у РФ есть шпионы в этой стране, и они могут попытаться что-то сделать", — сказал ABC News один высокопоставленный чиновник. "Мы знаем, что поставлено на карту".
Визит Зеленского в США
Зеленский посетил Вашингтон, чтобы обсудить с Байденом сотрудничество двух стран. Речь шла об укреплении устойчивости и обороноспособности Украины.
Также украинский лидер выступил с речью в Конгрессе США и провел ряд встреч.