По ороге в США самолет Зеленского сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.

Беспрецедентные меры, принятые для переезда президента Украины Владимира Зеленского из Киева в Вашингтон, являются признаком того, насколько важны отношения для обеих стран.

Как сообщает ВВС, поездка Зеленского в Вашингтон началась с ночного пути на поезде в Польшу, после чего он пересел на самолет ВВС США, который сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.

Как отметило издание, этот визит обсуждался месяцами, но последние приготовления были сделаны быстро — Байден и Зеленский говорили о нем 11 декабря, а через три дня Зеленскому было направлено приглашение.

Видео дня

Как рассказало издание, Зеленский тайно проехал на поезде через Украину в Польшу, где его заметили рано утром в среду на железнодорожной станции в приграничном городе Перемышль.

На кадрах с польского телевидения запечатлена группа людей, в том числе Зеленский, идущий по перрону на фоне сине-желтого украинского поезда. Затем группа людей прошла к колонне ожидающих автомобилей, в том числе черных Chevrolet Suburban, которая является любимой моделью правительства США.

Вскоре после этого полетные данные показали, что Boeing C-40B ВВС США, предположительно перевозивший Зеленского, взлетел из аэропорта Жешува.

Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании, но прежде чем он вошел в воздушное пространство над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность. Известно, что море патрулируют российские подводные лодки.

А американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Англии, сопровождал рейс Зеленского на протяжении части его пути. Через 10 часов после взлета самолет сел недалеко от Вашингтона. По прибытии Зеленскому была предоставлена защита секретной службы — как и всем приезжающим главам государств, — но статус Зеленского как лидера страны, находящейся в состоянии войны с РФ, означал, что сотрудники службы безопасности проявляли повышенную бдительность.

"Мы понимаем, что у РФ есть шпионы в этой стране, и они могут попытаться что-то сделать", — сказал ABC News один высокопоставленный чиновник. "Мы знаем, что поставлено на карту".

Визит Зеленского в США

Зеленский посетил Вашингтон, чтобы обсудить с Байденом сотрудничество двух стран. Речь шла об укреплении устойчивости и обороноспособности Украины.

Также украинский лидер выступил с речью в Конгрессе США и провел ряд встреч.

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