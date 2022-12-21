Украинский лидер отправился в Вашингтон по приглашению американского коллеги.

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон во время телефонных переговоров 11 декабря. Три дня назад украинский лидер согласился. Это станет его первым визитом за границу после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Как отмечается на сайте Белого дома, во время брифинга старший чиновник администрации Байдена сообщил, что украинская сторона предварительно приняла приглашение в прошлую пятницу, а в воскресенье Зеленский окончательно подтвердил визит.

"Этот визит подчеркнет непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, в том числе через оказание экономической, гуманитарной и военной помощи", - заявили в Белом доме.

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В Белом доме подчеркнули, что Байден не собирается давить или толкать Зеленского к переговорам с Россией, а наоборот будет работать над тем, чтоб Украина была в лучшей позиции за столом переговоров в будущем.

Визит Зеленского в США: что известно

Ночью ряд американских СМИ сообщил, что в среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки.

Внезапная поездка Зеленского в США будет совпадать с намерением администрации Байдена отправить новый пакет помощи в Украину, в который войдут зенитные ракетные комплексы Patriot.

По данным The Associated Press, сегодня Соединенные Штаты объявят о новом пакете помощи Украине на сумму 1,8 миллиарда долларов. В новый пакет впервые войдут системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.

Утром Зеленский официально подтвердил визит в США. Президент планирует встретиться с Байденом и выступить в Конгрессе.

В то же время в Белом доме подтвердили намерения США передать Украине батарею ПВО Patriot. Они войдут в пакет помощи, о котором Байден объявит сегодня.

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