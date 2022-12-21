Президент планирует встретиться с Байденом и выступить в Конгрессе.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 декабря, посетит Вашингтон.

"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - написал Зеленский в Twitter.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook добавил, что Зеленский отправился в США с передовых позиций в Бахмуте. По словам Никифорова, сегодня в Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джозефом Байденом, с которым планирует обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в частности по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, в поддержке ее суверенитета и восстановление территориальной целостности.

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Президент Украины также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Визит Зеленского в США: что известно

Ряд американских СМИ сообщил, что в среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки.

Внезапная поездка Зеленского в США будет совпадать с намерением администрации Байдена отправить новый пакет помощи в Украину, в который войдут зенитные ракетные комплексы Patriot.

По данным The Associated Press, сегодня Соединенные Штаты объявят о новом пакете помощи Украине на сумму 1,8 миллиарда долларов. В новый пакет впервые войдут системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.

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