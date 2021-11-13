Мужчина хотел получить 3 миллиона евро страховых выплат.

Как можно быстро заработать деньги? Можно много поработать, можно сыграть в лотерею, а можно получить медицинскую страховку. Способ довольно непривычный, но, как показывают жизненные примеры, достаточно эффективный.

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

Читайте такжеСемья медика, умершего из-за COVID-19, получила страховку"ДТП, несчастные случаи, даже самоубийства и убийства. Все это - ради страховых денег", — рассказали журналисты.

Они рассказали историю из Венгрии, где мужчина бросился под поезд, думая, что получит страховых почти 3 млн евро. Поезд переехал ему ноги. Перед этим поступком заключил 14 договоров с различными страховыми компаниями. Жена бедняги захотела компенсации, но расследование доказало, что мужчина бросился под поезд намеренно.

"Приговорен к 2 годам условно. Человек, который стал жертвой, обвинен в злоупотреблении поддельными частными документами. Страховых выплат он, конечно, не получит", — говорится в сюжете.

Ранее члены сицилийской мафии сбрасывали 25-килограммовые чугунные гири на руки и ноги наркоманов, алкоголиков и других уязвимых людей, чтобы получить страховые выплаты.

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Автор: Ольга Робейко