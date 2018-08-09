На Сицилии гангстеры и медсестра ломали людям ноги ради страховых выплат

Причиненные травмы должны были убедить страховщиков, что жертвы попали в ДТП.

Члены сицилийской мафии сбрасывали 25-килограммовые чугунные гири на руки и ноги наркоманов, алкоголиков и других уязвимых людей, чтобы получить страховые выплаты.

Жертвы, которые обращались к страховщикам с причиненными увечьями, говорили, что якобы попали в автомобильную аварию. В полиции Сицилии говорят, что таким образом бандиты получили сотни тысяч евро, пишет The Guardian.

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За участие в «схеме» получения легких денег арестовали 11 человек. Среди подозреваемых - медсестра клиники Палермо. Она выносила анестезию с работы, которую потом мафиози давали людям перед тем, как сломать ноги и руки. По данным прокуратуры, гири, похожие на те, которые используют в спортзалах, умышленно бросали на конечности жертв, зажатых между бетонными блоками. Иногда бандиты использовали лед, чтобы конечности онемели перед тем, как их сломают.

Издевательства происходили в частных домах или складах. Поэтому полицейские электронные средства наблюдения зафиксировали крики жертв. Также удалось перехватить и записать разговоры гангстеров о том, что в больницах Палермо у них есть соучастники. Во время одного из перехваченных разговоров один подозреваемый сказал другому, что на следующий день будет нужна карета скорой помощи и инвалидная коляска. После того, как конечности были уже сломаны, людей везли в больницу, где за них брались соучастники мафии.

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По словам начальника оперативного подразделения полиции Палермо Рудольфо Руперти, мафиози ходили на железнодорожный вокзал Палермо и «вербовали» там наркоманов, алкоголиков, людей с психическими расстройствами и просто бедняков, которым остро нужны были деньги.

«Их заманивали миражом о куче денег», - сказал Руперти.

Правда, люди, которые согласились участвовать в схеме и которым ломали руки и ноги, в конце концов получали несколько сотен евро от бандитов. В это время мафиози на них нажились на сотни тысяч евро.

«Они были одновременно соучастниками и жертвами», - сказал Руперти.