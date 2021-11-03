Только за октябрь работодатели передали в Фонд социального страхования на оплату 253 тыс. электронных больничных.

С начала внедрения е-больничных было создано уже почти 3 млн медицинских заключений. Только за октябрь работодатели передали в Фонд социального страхования (ФСС) на оплату 253 тыс. электронных больничных.

Начиная с июня, Фонд принял на оплату уже 360 тыс. электронных листков нетрудоспособности на сумму 641,4 млн грн, говорится в сообщении ФСС.

Если не пришло SMS о создании е-больничного

Создание е-больничных происходит автоматически для тех пациентов, которые были идентифицированы как застрахованные лица. Обычно об этом приходит оповещение на указанный контактный номер телефона, однако SMS может не прийти – это еще не свидетельствует о том, что больничный не создан, поэтому волноваться не нужно. Например, в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда может быть не указан номер телефона. Авторизуйтесь на сайте portal.pfu.gov.ua с помощью ЭЦП или BankId и проверьте, создан ли е-больничный. Там же вы сможете обновить контакты и разрешить присылать вам сообщения.

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Если е-больничный не создан

Чаще всего ошибки при создании е-больничных связаны с идентификационными данными. Информация о пациенте загружается из реестра пациентов в медицинское заключение автоматически и совпадает с данными, указанными в декларации с семейным врачом. Если идентификационные данные пациента, указанные в декларации, не совпадают с данными в реестре застрахованных лиц – е-больничный не будет создан. Часто такие ошибки связаны с устаревшей информацией, которая не была вовремя обновлена. Поэтому тщательно проверьте все данные и внесите коррективы – е-больничный будет создан после устранения неточностей. Лучше всего заблаговременно проверять правильность внесения информации и оперативно сообщать врачу и работодателю обо всех изменениях. Также е-больничный может не быть сформирован из-за отсутствия информации о трудовых отношениях или ее недостоверности - в таком случае работодатель должен представить соответствующий налоговый отчет, его уточнение или уведомление о приеме работника на работу.

Как выяснить, когда оплатят е-больничный

Это можно сделать онлайн - информация о состоянии финансирования больничных и декретных пособий ежедневно обновляется в телеграм-канале https://t.me/socialfund. Первые пять дней страхового случая оплатит работодатель, а остальное вплоть до выздоровления финансирует Фонд социального страхования (за исключением пособий по беременности и родам и по уходу за больными детьми – они оплачиваются за средства ФСС с первого дня). Чтобы узнать дату финансирования, нужно знать точную дату подачи работодателем заявления-расчета по е-больничному – не теряйте связь и интересуйтесь состоянием оформления заявления. Уточнить дату можно также в отделении Фонда, для этого в каждом областном управлении созданы отдельные горячие линии: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493.

Когда е-больничный станет готовым к оплате

Начинать назначение работнику материального обеспечения и оформление заявления-расчета можно с даты выдачи е-больничного. Датой выдачи для электронных листков нетрудоспособности считается восьмой день после даты закрытия, которая указана в документе. А для е-больничных по беременности и родам – восьмой день после даты открытия. Однако е-больничные могут становиться "готовыми к уплате" рано – в таких случаях нужно ориентироваться на даты. Эти технические неточности постепенно урегулируют.

Разъяснения по большинству нюансов, которые возникают при работе с е-больничными, уже доступны на официальных ресурсах Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, в частности:

● Что делать работнику, которому открыли е-больничный:

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977654.

● Как работодателю оформить заявление-расчет по е-больничному:

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977997.

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Автор: Ирина Погорелая