После 20 лет перерыва в США возобновляют смертную казнь на федеральном уровне

Казнь будут проводить с использованием препарата пентобарбитала, который вызывает остановку дыхания.

С июля в США планируют возобновить смертную казнь на федеральном уровне после почти 20-летнего перерыва. Генпрокурор Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем составить график четырех казней.

Читайте такжеИран приговорил к смертной казни причастного к убийству генерала СулейманиОб этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Казнь будут проводить с использованием препарата пентобарбитала, который вызывает остановку дыхания. Верховный суд США ободрил его использование как соответствующее восьмой поправке Конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при смертной казни.

«Четыре убийцы, которых планируется казнить, прошли все стадии полного и справедливого судебного разбирательства в соответствии с нашей Конституцией и законами. Мы обязаны жертвам ужасных преступлений и их семьям исполнить приговор, вынесенный нашей системой правосудия», – заявил Барр.

Казнить планируют Даниэля Льюиса Ли, который убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку; Уэсли Иру Пурки, который жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю девочку, а также забил молотком 80-летнюю женщину; Дастина Ли Хонкена, застрелившего пять человек; Кита Дуэйна Нельсона за похищение, изнасилование и убийство 10-летней девочки.

Исполнение смертной казни заключенных запланировано на 13, 15 и 17 июля, а также на 28 августа.

Ранее УНИАН писал, как в Нигерии приговор о смертной казни вынесли через Zoom.

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