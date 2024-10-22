Пока не совсем понятно, на какой тип самолетов их учили, ведь у Великобритании нет истребителей, которые имеет или вскоре получит Украина.

В Великобритании закончили курс подготовки пилоты ВСУ, которые "скоро пойдут в бой". Об этом сообщил в своем Телеграмм посол Украины в этой стране Валерий Залужный.

"Вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люком Поллардом приняли участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле", - написал он.

Залужный отметил, что победа формируется в частности "видением наших будущих действий и подготовке к ним уже сегодня". По его словам, украинцы находятся на авиабазе Кранвелл "именно ради наших будущих побед".

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"В любом случае, совсем скоро эти ребята пойдут в бой, и мы все будем молиться, чтобы они вернулись с боевых заданий", - добавил он

Стоит заметить, что на вооружении Королевских ВВС нет ни американских F-16, ни французских Mirage-2000, которые были обещаны Украине. Поэтому вероятно, речь идет именно о базовой летной подготовке пилотов, а не об освоении конкретного типа самолета, для чего этим пилотам придется проходить отдельный курс подготовки.

Подготовка украинских пилотов за рубежом

Как писал УНИАН, Франция научит украинских пилотов управлять самолетами Mirage-2000. Ожидается, что первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года.

Также мы рассказывали, что украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии. По его словам, вскоре Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

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