Украина получит первые самолеты "Мираж" в начале 2025 года.

Франция обучит украинских пилотов управлять самолетами Mirage-2000. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Барро заявил, что помощь Франции для Украины проявляется в конкретных примерах, и в частности, в сфере обороны предоставляется оборудование и техника.

"Первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов", - подчеркнул Барро.

Видео дня

Кроме того, он сказал, что Франция продолжает прилагать усилия, чтобы помочь ремонтировать оборудование и технику непосредственно в Украине.

Также Франция является первой страной, которая занимается подготовкой целой украинской бригады, которая названа в честь Анны Киевской.

Барро добавил, что Франция с начала войны предоставила более 3 млрд евро помощи для гражданской сферы.

"Надо помешать тому, что мир двигался к хаосу. Поэтому, надо приложить усилия, чтобы к реализации плана победы, предложенного господином Зеленским, было привлечено как можно больше стран", - подчеркнул Барро.

Как подтвердил французский министр, Франция поддерживает план победы Украины.

"Вчера Франция, Германия, Великобритания и представители Евросоюза собрались для того, чтобы подтвердить свои усилия по помощи Украине. Вы поняли, что Украина, несмотря на все трудности, есть и будет оставаться нашим приоритетом. Владимир Путин совершил большую ошибку, поскольку ничто не сможет поколебать нашу решимость. И хотя Россия Путина продолжает свою кровавую войну, которая не имеет оправдания, Франция будет помогать и поддерживать Украину", - заявил Барро.

Отдельно французский министр отметил, что относительно возможности нанесения дальнобойных ударов по территории России позиция Франции была высказана президентом Эммануэлеи Макроном.

"Удары по российскому тылу - это право Украины в рамках ее законного права на оборону, и что может быть полезно и это должно быть скоординировано с союзниками", - сказал Барро

Вместе с тем, комментируя информацию в медиа о привлечении солдат Северной Кореи к войне России против Украины, Барро отметил, что если это будет правдой, то такие действия будут иметь серьезные последствия, поскольку будут вести войну к новым масштабам ее эскалации.

"Такая информация свидетельствует также, что Россия Владимира Путина имеет все больше и больше сложностей для противостояния Украине", - сказал Барро.

Самолеты Mirage 2000 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2024 года, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню официально заявил, что в начале следующего года Франция передаст Украине истребители Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Сейчас эти самолеты проходят модернизацию, чтобы соответствовать стандартам Воздушно-космических сил Франции.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что самолеты Mirage 2000, которые Украина получит в начале 2025 года от Франции, не станут серьезным прорывом для изменения ситуации на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: