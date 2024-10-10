Было договорено проработать план вместе с союзниками.

Президент Украины Владимир Зеленский представил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру детали плана победы. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook по итогам встречи с британским премьером в Лондоне.

"Мы договорились проработать его вместе с союзниками", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, план победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом.

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"Спасибо Великобритании за постоянную оборонную поддержку нашего государства, в частности, дальнобойным оружием", - сообщил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский отмечает, что для Украины важно, чтобы международные партнеры согласились усилить ее геополитически и военно в соответствии с представленным планом победы, и не важно, что об этом думает главарь Кремля Владимир Путин.

Президент Украины надеется, что США услышат позицию Украины вместе с другими партнерами. С этой целью Зеленский сегодня проводит встречи с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии. От этих стран зависит военная составляющая усиления Украины.

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