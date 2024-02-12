Европейские страны предприняли значительные шаги в оборонном секторе после вторжения России в Украину.

Бывший президент США Дональд Трамп, который хочет вернуться в Белый дом, неоднократно критиковал членов НАТО, которые не дотягивали до целевого показателя расходов, и заставлял их платить взносы в обмен на защиту.

Евросоюз увеличил расходы на оборону после вторжения России в Украину и уже разработал планы на случай, если Трамп получит еще один президентский срок, пишет Bloomberg.

Отмечается, что на прошлой неделе ЕС незаметно начал подготовку оценки последствий ноябрьских выборов в США, уделяя особое внимание сценарию, в котором одержит победу Трамп. А недавний его комментарий вновь активизировал разговоры о европейской солидарности и поиске путей дальнейшего увеличения финансирования оборонного сектора.

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"Если Европа не будет эффективнее заботиться о собственной безопасности, если мы поставим безопасность Европы в зависимость исключительно от доброй воли и готовности защищать США, рано или поздно это может закончиться катастрофой. Нам также нужно разбудить Европу", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам журналистов, на саммите 2018 года Трамп резко упрекнул Германию за покупку российского газа. В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который является главным претендентом на пост главы НАТО после Йенса Столтенберга, призвал других лидеров к мягкому подходу к Трампу. Он заявил, что аргументы бывшего президента были правильными, и Европа должна платить больше.

По словам одного из чиновников, пожелавшего остаться анонимным, Европа сделала значительные шаги после вторжения России в Украину.

После окончания холодной войны союзники по НАТО, и Европа в частности, значительно сократили расходы на оборону, и лишь в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, начали менять эту тенденцию. Но полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года ускорило этот процесс, особенно в Германии, которая хронически недофинансирует оборонные расходы.

"Расходы на оборону выросли до беспрецедентного уровня с начала войны России в Украине. Но очевидно, что страны НАТО просто обязаны инвестировать гораздо больше и намного быстрее в собственную оборону, независимо от того, кто сидит в Белом доме", – сказала и бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску.

По словам журналистов, ЕС предпринял беспрецедентные шаги по активной военной поддержке Украины, как в виде помощи оружием, так и в виде военной подготовки.

"Несмотря на усилия Европы, направленные на укрепление своей оборонной промышленности, понадобится много лет, чтобы реально заменить зонтик безопасности, который предоставляют США, и любой шаг Вашингтона к переосмыслению своих обязательств перед НАТО будет потенциально катастрофическим для Европы", – говорится в статье.

Указано, что сегодня даже дипломаты некоторых самых преданных союзников США в Центральной и Восточной Европе утверждают, что ЕС нуждается в способности и возможностях действовать в рамках НАТО и стоять на собственных двух ногах.

Последние замечания Трампа могут еще больше обострить дискуссию и подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию и инвестировать в оборону.

Скандальное заявление Трампа

Бывший президент США, у которого снова есть амбиции занять президентское кресло, Дональд Трамп дал сигнал России и ее лидеру Путину, что можно свободно уничтожать другие страны, если они имеют перед тобой финансовые долги.

Как главнокомандующий, президент решает, будут ли американские военные воевать. Если на союзника нападут, НАТО будет принимать "такие меры, которые сочтет необходимыми" для защиты Североатлантического региона, согласно статье 5 своего устава.

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