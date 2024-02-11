Такие слова - прямая угроза национальной безопасности США.

Белый дом обнародовал жесткий ответ на заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия в теории может уничтожать другие государства, если те не выполняют своих финансовых обязательств.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал слова Трампа "ужасными и беспочвенными", подчеркивая, что подобное "поощрение вторжений со стороны убийственных режимов" несет прямую угрозу национальной безопасности США, цитирует агентство Bloomberg.

"Поощрение вторжений наших ближайших союзников со стороны убийственных режимов является ужасным и необоснованным - и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", – сказал Бейтс.

Что именно заявил Трамп

Во время предвыборного митинга в Южной Каролине 10 февраля Трамп сказал, что Организация Североатлантического договора (НАТО) была "разгромлена", пока он не пришел и не заставил членов "платить".

Он также утверждал, что на неопределенном заседании НАТО один из европейских лидеров спросил, защитят ли США страны, которые не выполняют своих финансовых обязательств. По словам Трампа, он ответил, что скажет России делать "все, что они хотят" с такими странами.

"Вы не заплатили, вы нарушители? Нет, я бы не защищал вас. На самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны оплатить свои счета", - заявил Трамп.

Трамп раскритиковал финансовую помощь Украине

Кроме того, Дональд Трамп раскритиковал финансовую помощь Соединенных Штатов для Украины, Израиля и Тайваня. Он считает, что деньги должны даваться в долг, а не предоставляться просто так. Политик считает, что сейчас Америка "шьет себя в дураки", оказывая такую помощь.

Как известно, 9 февраля Сенат США проголосовал за рассмотрение пакета финансирование на сумму 95,3 миллиарда долларов. Речь шла о деньгах для Украины, Израиля и других приоритетных вопросов нацбезопасности. Похоже, такое решение не по душе Трампу.

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